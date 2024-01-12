Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае

В выходные дни в Пермском крае ожидается новое похолодание до −30 градусов. Прогноз погоды на 13 и 14 января опубликовал ГИС-Центр ПГНИУ.
По данным синоптиков, утром в субботу на большей части Прикамья столбики термометров остановятся на отметке −23…-28 градусов, на севере −30…-35. Днем воздух почти никак не прогреется. В регионе будет не выше −21…-26 градусов, по северу −30 при малооблачной погоде и слабом ветре.
Пик похолодания в Перми и южной части края ожидается в ночь на воскресенье. В большинстве районов температура воздуха опустится до −30…-35 градусов, в Перми до −30 или чуть ниже. Лишь на западе, куда начнет поступать более теплый воздух, будет заметно теплее. В дневные часы 14 января на востоке Пермского края ожидается около −18…-20 градусов, в Перми −15…-17.
Однако к вечеру при прояснениях вновь начнет холодать. В понедельник в Пермском крае сохранится достаточно морозная погода с температурой воздуха −16…-21 градус. Также ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Более значительное потепление с достижением отметки −10 градусов произойдет во вторник, 16 января.