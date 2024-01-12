Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае

Пик похолодания в Перми и южной части края ожидается в ночь на воскресенье. В большинстве районов температура воздуха опустится до −30…-35 градусов, в Перми до −30 или чуть ниже. Лишь на западе, куда начнет поступать более теплый воздух, будет заметно теплее. В дневные часы 14 января на востоке Пермского края ожидается около −18…-20 градусов, в Перми −15…-17.