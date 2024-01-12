В Крым пока не завезли импортные яйца

По ее словам, производители из Азербайджана и Турции готовы поставлять яйца в Крым, пока по этому вопросу проходят переговоры.
На данный момент неизвестно, будут ли импортные яйца вообще поставляться на полуостров.
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По ее словам, производители из Азербайджана и Турции готовы поставлять яйца в Крым, пока по этому вопросу проходят переговоры.
На данный момент неизвестно, будут ли импортные яйца вообще поставляться на полуостров.