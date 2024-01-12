Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Крым пока не завезли импортные яйца

Об этом «Крымской газете» сообщила замминистра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.
rtr38kd7.jpg
Источник: Reuters

По ее словам, производители из Азербайджана и Турции готовы поставлять яйца в Крым, пока по этому вопросу проходят переговоры.

На данный момент неизвестно, будут ли импортные яйца вообще поставляться на полуостров.

экономика