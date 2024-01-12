Дождь и снег, туман и сильный ветер. В Узгидромете сообщили о погоде на выходных

Каракалпакстан и Хорезмская область: переменная облачность, местами возможны дождь, снег и туман. На выходных местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах будет наблюдаться пылевая буря.
Температура 13 января ночью 0−5 градусов мороза, днем 5−10 градусов тепла. температура ночью
Бухарская и Навоийская области: переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь. Местами возможен туман. На выходных местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура ночью 13 и 14 января составит 0−7 градусов тепла, днем 8−17 градусов тепла, 15 января опустится до 5 градусов мороза ночью и прогреется до 5−10 градусов тепла днем.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь. Местами возможен туман.
Кашкадаринская и Сурхандаринская области: переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь. Местами возможен туман.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь. Также может наблюдаться туман.
Предгорные и горные районы: местами сильные дождь и снег. 13 января в отдельных районах возможно усиление ветра до 13−18 м/с. Температура 13 января ночью и днем 2−7 градусов тепла; 14 января ночью 0−5 градусов тепла, днем 3−8 градусов тепла; 15 января ночью и днем 0−5 градусов тепла.