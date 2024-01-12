Дождь и снег, туман и сильный ветер. В Узгидромете сообщили о погоде на выходных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На выходных и следующий понедельник в республике будут наблюдаться дождь, туман и сильный ветер. В Каракалпакстане, Хорезме, горных и предгорных районах также ожидается сильный снег. О погоде на 13—15 января сообщили в Узгидромете, передает корреспондент Podrobno.uz.