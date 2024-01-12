Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Дождь и снег, туман и сильный ветер. В Узгидромете сообщили о погоде на выходных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На выходных и следующий понедельник в республике будут наблюдаться дождь, туман и сильный ветер. В Каракалпакстане, Хорезме, горных и предгорных районах также ожидается сильный снег. О погоде на 13—15 января сообщили в Узгидромете, передает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 86% 761 мм рт. ст. +5°
Источник: Podrobno.uz

Каракалпакстан и Хорезмская область: переменная облачность, местами возможны дождь, снег и туман. На выходных местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах будет наблюдаться пылевая буря.

Температура 13 января ночью 0−5 градусов мороза, днем 5−10 градусов тепла. температура ночью 14—15 января опустится до 3−12 градусов мороза, днем прогреется до минус 3−8 градусов.

Бухарская и Навоийская области: переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь. Местами возможен туман. На выходных местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура ночью 13 и 14 января составит 0−7 градусов тепла, днем 8−17 градусов тепла, 15 января опустится до 5 градусов мороза ночью и прогреется до 5−10 градусов тепла днем.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь. Местами возможен туман. 13—14 января местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 13—14 января ночью 2−7 градусов тепла, днем 10−15 градусов тепла, 15 января ночью 0−5 градусов тепла, днем 5−10 градусов тепла.

Кашкадаринская и Сурхандаринская области: переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь. Местами возможен туман. 13—14 января местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 13—15 января ночью 2−10 градусов тепла, днем 10−20 градусов тепла.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области: переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь. Также может наблюдаться туман. 13—14 января местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 13—14 января ночью 2−7 градусов тепла, днем 9−14 градусов тепла; 15 января ночью 0−5 градусов тепла, днем 5−10 градусов тепла.

Предгорные и горные районы: местами сильные дождь и снег. 13 января в отдельных районах возможно усиление ветра до 13−18 м/с. Температура 13 января ночью и днем 2−7 градусов тепла; 14 января ночью 0−5 градусов тепла, днем 3−8 градусов тепла; 15 января ночью и днем 0−5 градусов тепла.