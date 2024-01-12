Оплату проезда по биометрии в казанском метро могут запустить в этом году

(Город Казань KZN.RU, 12 января). В казанском метро планируется запустить сервис оплаты проезда по лицу в этом году. Пока вопрос о финансировании обсуждается, сообщили в МУП «Метроэлектротранс». Согласно поручению вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, соответствующие дорожные карты уже разработаны. В будущем планируется обеспечить возможность привязки проездных к биометрическим данным пассажира.
Такая перспектива ждет еще пять городов страны — до конца 2025 года новая система оплаты должна появиться в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге и Новосибирске, пишет «Коммерсант».
Напомним, в октябре 2023 года пользователям портала госуслуг РФ стала доступна регистрация биометрических данных в упрощенном формате без использования загранпаспорта. Для этого нужно подтвердить учетную запись и иметь смартфон.