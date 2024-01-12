Оплату проезда по биометрии в казанском метро могут запустить в этом году

(Город Казань KZN.RU, 12 января). В казанском метро планируется запустить сервис оплаты проезда по лицу в этом году. Пока вопрос о финансировании обсуждается, сообщили в МУП «Метроэлектротранс». Согласно поручению вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, соответствующие дорожные карты уже разработаны. В будущем планируется обеспечить возможность привязки проездных к биометрическим данным пассажира.