Казахстанцам станет доступна легальная сезонная работа в Британии

В ведомстве сообщили, что председатель Комитета по миграции МТСЗН РК Аскарбек Ертаев встретился с первым секретарем по экономике и изменению климата посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Селеной МакГиннесс и обсудил вопросы о трудовой деятельности казахстанцев в Великобритании на сезонных работах. Отмечается, что аналогичная работа у Великобритании ведется с Кыргызстаном и Узбекистаном в рамках подписанных двухсторонних меморандумов. Также Аскарбек Ертаев проинформировал британскую сторону о проводимой работе Казахстаном по заключению проекта Соглашения по защите прав трудовых мигрантов за рубежом.