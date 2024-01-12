Казахстанцам станет доступна легальная сезонная работа в Британии

В ведомстве сообщили, что председатель Комитета по миграции МТСЗН РК Аскарбек Ертаев встретился с первым секретарем по экономике и изменению климата посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Селеной МакГиннесс и обсудил вопросы о трудовой деятельности казахстанцев в Великобритании на сезонных работах. Отмечается, что аналогичная работа у Великобритании ведется с Кыргызстаном и Узбекистаном в рамках подписанных двухсторонних меморандумов. Также Аскарбек Ертаев проинформировал британскую сторону о проводимой работе Казахстаном по заключению проекта Соглашения по защите прав трудовых мигрантов за рубежом.
«Проект Соглашения направлен на урегулирование трудовой деятельности наших граждан в Великобритании и позволит обеспечить равные условия по труду и защиту прав, трудящихся казахстанцев, а также избежать нелегальную миграцию Обсудив дальнейшие планы совместных действии в сфере трудовых мигрантов стороны, выразили готовность в плодотворном и конструктивном взаимодействии», — пояснили в комитете.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Усть-Каменогорска Александр Корнев уволился с офисной работы и на полгода уехал в Англию на сезонный сбор урожая. Молодой человек рассказал, что заработал около четырех миллионов тенге.
Также известный 28-летний спортсмен из Актау Ильдар Ягъяев улетел в Великобританию собирать капусту на полях. А вчера стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему Employment Permit System, что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее.