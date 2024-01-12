Мизулина обратила внимание на замерзающую пермскую школу

«Продолжаю получать сообщения о проблемах с отоплением в школах», — написала Мизулина. В обращении, которое получила Мизулина сказано, утверждается, что в школе № 7 Перми настолько холодно, что дети вынуждены посещать занятия в верхней одежде. «В МАОУ СОШ № 7 невозможный холод. До новогодних каникул был опечатан даже один кабинет. Но, придя в школу, мы думали, что ситуация изменилась, а в итоге так же холодно. Дети мерзнут, ходят в шубах. В коридорах и туалете вообще не выносимый холод», — написал автор обращения.