Празднуем старый Новый год в Казани: добрый интерактив, выступление диджея и театр мимов

13 января горожане смогут увидеть спектакль «УхПухи в поисках дракона». Его покажут в 13:00 во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Здесь же в 14:30 состоится добрый интерактив — аниматоры будут общаться с гостями новогодней ярмарки и обнимать всех желающих. На вечер запланирован праздничный концерт, на котором выступит музыкальное трио Boys Band и диджей Solman. Начало в 19:00. Для тех, кто пропустил спектакль, постановку повторно покажут 14 января в 13:00, а в 15:00 во дворе развернется мини-цирк.