Празднуем старый Новый год в Казани: добрый интерактив, выступление диджея и театр мимов

(Город Казань KZN.RU, 12 января). Череда праздничных мероприятий завершится в Казани проводами старого Нового года. 13 и 14 января жителей и гостей столицы РТ приглашают посетить спектакли, добрые интерактивы, концерты и другие активности. Мероприятия развернутся в парках, скверах и домах культуры города. Вход на все события свободный.
Начнут отмечать Новый год по-старому в Казани уже сегодня. В ДК железнодорожников в 17:00 начнется концерт, на котором выступят воспитанники вокальных студий «Фа-диез» и «Зиляйлюк». Гостей будут ждать по адресу: ул. Ильича, 25.
13 января горожане смогут увидеть спектакль «УхПухи в поисках дракона». Его покажут в 13:00 во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Здесь же в 14:30 состоится добрый интерактив — аниматоры будут общаться с гостями новогодней ярмарки и обнимать всех желающих. На вечер запланирован праздничный концерт, на котором выступит музыкальное трио Boys Band и диджей Solman. Начало в 19:00. Для тех, кто пропустил спектакль, постановку повторно покажут 14 января в 13:00, а в 15:00 во дворе развернется мини-цирк.
Подготовили праздничные мероприятия и для жителей Советского района Казани. Жители Дербышек проводят старый Новый год в сквере по улице Мира, начало в 16:00. В это же время поднимать настроение казанцам будут в сквере 100-летия образования строительной отрасли в РТ. Порадует горожан и елочный городок на территории ипподрома. Здесь в 16:00 выступят локальные артисты, пройдут конкурсы и розыгрыши.
Напомним, на ипподроме работают ярмарка, аттракционы, каток и горка, фотозоны. В общественном пространстве установлен самый высокий Дед Мороз в Казани, скульптуры в форме арок, шаров, а также 19-метровая елка. Согреться можно едой и напитками с фуд-корта.
В 17:00 стартует концерт у Центра семьи «Казан», в программе — ретро-хиты на русском и татарском языках. На сцену выйдут артисты Казанской городской филармонии, группа «Веселые волгари», а также театр мимов Руслана Риманаса. Продлится мероприятие до 19:00.
Напомним, на территории центра работает новогодняя ярмарка «Казан кучтәнәчләре», площадки от партнеров, горка и аттракционы. Кроме того, здесь открыта выставка «Новогодняя Казань», которая показывает, как раньше украшали город, где устанавливались елки и праздновали Новый год. Посетить ее можно до 29 февраля.
Для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов мероприятие организуют в парке «Крылья Советов». Для гостей подготовили театрализованное представление и концерт, а для детей будут работать аттракционы. Начало в 17:00.
«Святочные забавы» запланированы в Культурном центре им. А. Пушкина, где развернется выставка-ярмарка товаров ручной работы и пройдет молодежная вечерка с играми, плясками, гармонью. Приобрести изделия можно будет с 13:00 до 16:00, а мероприятие для молодежи начнется в 18:00. КЦ им. А. Пушкина находится по адресу: ул. Карла Маркса, 26.
Напомним, на казанской телебашне 13 и 14 января включится праздничная подсветка. Яркую иллюминацию будут транслировать в честь старого Нового года. Жители и гости столицы РТ смогут увидеть светодинамическое поздравление с 15:30 до 23:00.