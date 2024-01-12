Петербуржцев предупреждают о холодах и гололедице. Ленобласть заморозит до −29 и накроет туманом

В Ленобласти 13 января будет еще морознее: днем местами до −18 градусов, ночью от −21 до −26 градусов, сообщает ГУ МЧС региона. При этом на западе области ночь местами будет теплее — до −16 градусов, а на востоке наоборот — до −29 градусов. Ночью и утром при этом ожидают туман. Обещают также изморозь и небольшой снег.