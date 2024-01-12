ЦОДД рекомендовал москвичам выезжать на личных машинах после 19:00

При этом во второй половине дня прогнозируются локальные затруднения в центре Москвы, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Ленинградском мосту и вылетных магистралях в сторону области. Кроме того, на движение вечером 12 января могут повлиять сокращенный рабочий день, неблагоприятные погодные условия и низкие скорости.