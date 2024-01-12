В выходные в республике ожидаются дожди и похолодание

По данным Узгидромета, в субботу ожидается вынос влажных воздушных масс из районов Каспийского моря, в воскресенье ожидается вторжение антициклона, который в основном окажет влияние на северные районы Узбекистана.
В выходные по республике местами пройдут дожди, по северу осадки в виде дождя и снега. Местами по республике будет усиливаться ветер до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура ночью будет в пределах +2…+7, днем — +10…+15 градусов. По северу завтра ночью температура воздуха составит 0…-5, днем — +5…+10, в воскресенье ночью и днем понизится до −5…-10 градусов.
В горных районах в эти дни местами пройдут осадки, 13 января в отдельных районах возможны сильные. В горных районах Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.
В столице в выходные временами пройдет дождь, ветер умеренный, 13 января возможно усиление до 12−15 м/с. В ночные часы температура будет около +5…+7, днем — +12…+15 градусов.