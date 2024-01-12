Каждый отвечает за свою сосульку: Владельцев зданий в Кишиневе просят очистить крыши домов от наледи

Примария Кишинёва обратилась к владельцам зданий с просьбой своевременно очищать крыши от снега и сосулек, которые представляют опасность для людей и припаркованных автомобилей.
Запрос адресован управляющим многоквартирными домами, администраторам социальных учреждений, экономическим агентам и пр.
Граждан просят быть внимательными, стараться не передвигаться близко к стенам зданий, не позволять детям играть вблизи сооружений, на крышах которых образовались сосульки.
В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: (022) 22−22−67, (022) 22−26−04.