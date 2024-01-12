В Воронежской области ударит 30-градусный мороз

В воскресенье, 14 января, в Воронежскую область придет антициклон. Он принесет ощутимое похолодание. Местами по региону в ночное время столбики термометров могут опуститься до −30 градусов. В отдельных районах возможен туман. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В светлое время суток будет облачно. Ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит 10−15 градусов мороза. Прогнозируется юго-восточный ветер с порывами 8−13 м/сек. Морозная погода ожидается и в областном центре. Столбики термометров опустятся до отметки −25 градусов. Снега не будет.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области действует зеленый уровень погодной опасности. До 6:00 воскресенья, 14 января, предупреждения об неблагоприятных погодных явлениях не требуется.