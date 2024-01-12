В Воронежской области ударит 30-градусный мороз

В воскресенье, 14 января, в Воронежскую область придет антициклон. Он принесет ощутимое похолодание. Местами по региону в ночное время столбики термометров могут опуститься до −30 градусов. В отдельных районах возможен туман. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.