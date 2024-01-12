Весной в Ростовской области запустят пассажирские маршруты по реке Дон

По данным пресс-службы главы донского региона, в 2024 году должны приобрести судно «Метеор» на 120 человек. При этом сейчас пока проводится тестирование первого завезенного судна «Валдай» на 45 мест. Второе такое судно было доставлено в область в конце 2023 года.