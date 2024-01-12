Весной в Ростовской области запустят пассажирские маршруты по реке Дон

В Ростовской области в навигацию 2024 года планируют начать регулярные пассажирские перевозки по реке Дон. Эту информацию губернатор Василий Голубев озвучил в ходе видео-конференц-связи с заместителем председателя правительства России — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
По данным пресс-службы главы донского региона, в 2024 году должны приобрести судно «Метеор» на 120 человек. При этом сейчас пока проводится тестирование первого завезенного судна «Валдай» на 45 мест. Второе такое судно было доставлено в область в конце 2023 года.
В будущем, кроме внутрирегиональных маршрутов, планируют запустить рейсы в Волгоградскую область, Краснодарский край и Крым.
Добавим, ранее в Ростовской области для развития водных пассажирских перевозок создали судоходную компанию «Дон», а также провели в порту Таганрога дноуглубительные работы и оборудовали плавучий причал, рассчитанный на большие круизные суда.