Космос, Аполлон, Забава: в свердловском ЗАГСе назвали самые популярные и редкие имена 2023 года

Имя Михаил получили 916 мальчиков, а София — 867 девочек. Отмечается, что эти имена занимают лидирующие позиции уже второй год. Также в топ-5 мужских имен вошли Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Среди девочек это Анна, Ева, Мария и Виктория. Большой интерес у родителей новорожденных девочек в 2023 году также возник к имени Злата.
Самыми необычным именами для новорожденных детей в прошедшем году стали Аполлон, Ратибор, Моисей, Святозар, Велеслав, Доброслав, Авигея, Афина, Фотиния, Радослава, Ярославна и Любава. Не угасает интерес уральских родителей к имени Космос, которое в минувшем году присвоили двум мальчикам.