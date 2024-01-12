Космос, Аполлон, Забава: в свердловском ЗАГСе назвали самые популярные и редкие имена 2023 года

Имя Михаил получили 916 мальчиков, а София — 867 девочек. Отмечается, что эти имена занимают лидирующие позиции уже второй год. Также в топ-5 мужских имен вошли Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Среди девочек это Анна, Ева, Мария и Виктория. Большой интерес у родителей новорожденных девочек в 2023 году также возник к имени Злата.