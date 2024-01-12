Белорусов предупредили о первом паводке на Гомельщине

В Гомельской области в ближайшие дни могут быть затоплены прибрежные территории. Об этом сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально» Гомельского облисполкома.
В облисполкоме рассказали, что синоптики вынесли штормовое гидрологическое предупреждение об опасном явлении в регионе. Жителей Гомельщины предупредили о первом паводке.
Так, затопление территории спровоцирует то, что в ближайшие дни на реке Птичь (приток Припяти. — Ред) вблизи Першай Слободки в Петриковском районе уровень воды превысит опасную высокую отметку.
— При превышении отметки отмечаются затопления прибрежных территорий, — указали в пресс-службе.