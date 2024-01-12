Победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году стали 1559 НКО

Так, в этот раз на гранты претендовали 10 827 инициатив. 458 некоммерческих организаций получили гранты от фонда впервые, еще 257 — лишь во второй раз (за семь лет и 17 проведенных конкурсов), а 196 — в третий. 64 проекта с объемом грантового финансирования 428 млн рублей будут реализовываться в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.