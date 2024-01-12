Куда сходить в эти выходные в Минске бесплатно. Вот несколько идей

Зачем идти. Жителей столицы приглашают провести воскресный вечер с танцами и в ритмах фанка и соула. Все еще считаете, что блюз — это скучно? Группа Minsk All Stars Blues Band убедит вас в обратном. Зарядитесь энергией перед рабочей неделей! Вход только для тех, кому исполнилось 18 лет.