Куда сходить в эти выходные в Минске бесплатно. Вот несколько идей

Сладости для радости
Что, где, когда. День имбирного печенья. Торгово-развлекательный центр на пр. Партизанском, 150а. 13 января с 13:00 до 16:00.
Зачем идти. Организаторы для всех желающих проведут пряничный и другие мастер-классы. Кроме того, в программе анонсированы аквагрим, танцы со Шреком и подарки для самых задорных и смелых.
Поэзия художественной вышивки
Что, где, когда. Декоративная выставка творческих работ. Минская областная библиотека имени А. С. Пушкина (ул. Гикало, 4). 13 и 14 января с 10:00 до 18:00.
Зачем идти. В состав экспозиции вошли вышитые в разных техниках картины мастеров Татьяны Неждановой и Юлии Ромашко. Это изображения цветов, животных, портреты известных личностей, репродукции знаменитых картин и сюжеты, вдохновленные мифологией.
Карат много не бывает
Что, где, когда. Выставка ювелирных украшений. Торговый центр на пр. Победителей, 65. 13 и 14 января.
Зачем идти. Здесь можно увидеть уникальные золотые украшения с бриллиантами и цветными камнями, созданные в оригинальном стиле. Современные и классические ювелирные изделия, яркие натуральные драгоценности и нестандартные формы не оставят посетителей равнодушными.
Энергия позитива
Что, где, когда. Воскресный блюз. Бар на ул. Кульман, 9. 14 января в 20:00.
Зачем идти. Жителей столицы приглашают провести воскресный вечер с танцами и в ритмах фанка и соула. Все еще считаете, что блюз — это скучно? Группа Minsk All Stars Blues Band убедит вас в обратном. Зарядитесь энергией перед рабочей неделей! Вход только для тех, кому исполнилось 18 лет.