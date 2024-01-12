Жителей Мангистау предупредили о риске распространения птичьего гриппа

«По результатам исследований, проведённых Национальным референтным центром ветеринарии, установлен диагноз “грипп птиц” (штамм Н5N1). В настоящее время на территории региона случаев заболевания птичьим гриппом среди людей не зарегистрировано. Необходимо отметить, что выделенный у птиц вирус птичьего гриппа от человека к человеку не передаётся. Однако при эпидемиологическом сезоне ОРВИ и гриппа имеется риск распространения данного вируса среди населения, если не соблюдать рекомендации», — отмечается в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.