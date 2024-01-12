Жителей Мангистау предупредили о риске распространения птичьего гриппа

Причина — массовая гибель лебедей на побережье озера Караколь. С 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года там обнаружили и утилизировали 870 погибших лебедей, сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
«По результатам исследований, проведённых Национальным референтным центром ветеринарии, установлен диагноз “грипп птиц” (штамм Н5N1). В настоящее время на территории региона случаев заболевания птичьим гриппом среди людей не зарегистрировано. Необходимо отметить, что выделенный у птиц вирус птичьего гриппа от человека к человеку не передаётся. Однако при эпидемиологическом сезоне ОРВИ и гриппа имеется риск распространения данного вируса среди населения, если не соблюдать рекомендации», — отмечается в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
Рекомендации следующие:
— отказаться от посещения мест падежа лебедей;
— надевать маску, тщательно мыть руки и обрабатывать антисептическим средством;
— не контактировать с инфицированной живой (или мёртвой) птицей (факторами риска являются забой, ощипывание и обработка тушек инфицированной птицы);
— при первых симптомах нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться за медицинской помощью, сделать вызов врача на дом.
Сообщалось, что в ходе расследования факта массовой гибели лебедей выявлено превышение загрязняющих веществ в водах, сбрасываемых в Караколь. По факту сброса сточных вод в озеро назначена внеплановая проверка в отношении Rixos Water World Aktau.
Орнитологи из Алматы выясняют, может ли гибель птиц быть следствием сброса сточных вод в Караколь.