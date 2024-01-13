Здравствуй, Старый Новый год. Афиша Крыма на выходные

В пещере нет сидячих мест, во время выступления можно по ней гулять. Кстати, температура в этом подземелье составляет +13 градусов. Предусмотрен бесплатный трансфер из Севастополя и обратно. Наличие мест нужно заранее уточнить в WhatsApp по телефону: +7 978 712−44−51 . Заявки принимают до 13 января.