Новую электричку «Финист» планируют запустить в Петербурге

Председатель компании-перевозчика также подчеркнул, что всего планируются установить 15 модульных вокзалов. Для их монтажа понадобится всего четыре дня. К слову, по сроку эксплуатации они ничуть не уступают другим объектам — специалисты обещают, что конструкции проработают порядка 50 лет.