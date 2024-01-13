Новую электричку «Финист» планируют запустить в Петербурге

В Петербурге до конца 2024 года хотят запустить новую электричку «Финист». Состав станет аналогом «Ласточки». Отечественный электропоезд поставят в 21 регион. Кстати, еще одна российская «птичка» состоит из пяти вагонов и 416 мест. Об этом пишет «Петербургский Дневник».
— Мы создали новый модульный вокзал, полностью отечественного производства. Поставлять их будут из двух регионов — Петербурга и Чечни, а собирать из экологического каркаса из прессованного бруса, — цитирует издание гендиректора, главу правления компании «РЖД» Олега Белозерова.
Председатель компании-перевозчика также подчеркнул, что всего планируются установить 15 модульных вокзалов. Для их монтажа понадобится всего четыре дня. К слову, по сроку эксплуатации они ничуть не уступают другим объектам — специалисты обещают, что конструкции проработают порядка 50 лет.