Врач рассказала, сколько сладкого ежедневно можно есть детям

Как пишет РИАМО, врач предложила определить норму в кубиках рафинированного сахара. Так, 1 кубик рафинада — 4 грамма. При этом детям до 2 лет лучше вообще не употреблять сахар, детям от 4 до 6 лет можно не больше 5 кубиков в сутки, от 7 до 10 лет — не больше 6.
Если ребенку от 10 до 18 лет, то не рекомендуется употреблять больше 7, подчеркнула Сайфулина.
Она отметила также, что, например, ванильное мороженое содержит 4 ложки сахара, а шоколадный батончик — 8, в сладких газированных напитках около 9 ложек.