Врач рассказала, сколько сладкого ежедневно можно есть детям

Как пишет РИАМО, врач предложила определить норму в кубиках рафинированного сахара. Так, 1 кубик рафинада — 4 грамма. При этом детям до 2 лет лучше вообще не употреблять сахар, детям от 4 до 6 лет можно не больше 5 кубиков в сутки, от 7 до 10 лет — не больше 6.