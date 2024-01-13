Стало известно, кому положены льготы на электричку в Иркутске 2024

Льготы на электричку в Иркутске 2024 положены некоторым жителям региона, кому-то бесплатно на пригородном транспорте по области можно ездить весь календарный год, кому-то только в период дачного сезона, а кому-то предоставляется скидка на билеты в 50%. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
Льготы на электричку в Иркутске: кому скидка 50%
Начнем с 50% скидкой. Оплачивать лишь половину стоимости проезда в пригородном поезде в регионе могут ветераны труда Приангарья, труженики тыла времен ВОВ, ветераны труда и приравненные к ним до конца 2004 года сибиряки. Также скидка в половину цены действует с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря сего года для школьников с 1 класса и студентов-очников.
— Для оформления льготного проезда студентам и школьникам нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении, решения о праве на льготу, выданного ОГУ «Управление социальной защиты населения» по месту жительства, — говорят в пресс-службе ВСЖД. — Еще студенты должны иметь при себе студенческий билет, а школьники справку, подтверждающую обучение в школе от общеобразовательной организации с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства или пребывания школьными автобусами.
Справка должна свежей — с момента ее выдачи не должно пройти больше года.
Льготы на электричку в Иркутске: кому скидка 100%
Бесплатно передвигаться при помощи электричек в регионе могут получающие страховую пенсию по старости неработающие пенсионеры во время дачного сезона — с 1 мая по 30 сентября. Согласитесь, отличное подспорье тем, у кого дачи расположены в зоне досягаемости электропоездов. Такие льготы на электричку в Иркутске 2024 можно назвать настоящим подарком дачникам.
— Для того, чтобы в этот период не платить за билет, неработающим пенсионерам необходимо решение о предоставлении мер социальной поддержки, оформленное министерством соцразвития, опеки и попечительства Приангарья, — рассказали специалисты.
Для данных сибиряков льготный проезд со скидкой 100% ограничен по времени, но есть такие категории пассажиров, кто может ездить бесплатно круглый год. К ним относятся пострадавшие от политических репрессий и реабилитированные, инвалиды, дети-инвалиды и сопровождающие их, а также помогающие инвалидам первой группы. Таким путешественникам для оформления билета нужны паспорт или свидетельство о рождении и справка, подтверждающее право на бесплатный проезд, по образцу.