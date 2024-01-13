Стало известно, кому положены льготы на электричку в Иркутске 2024

— Для оформления льготного проезда студентам и школьникам нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении, решения о праве на льготу, выданного ОГУ «Управление социальной защиты населения» по месту жительства, — говорят в пресс-службе ВСЖД. — Еще студенты должны иметь при себе студенческий билет, а школьники справку, подтверждающую обучение в школе от общеобразовательной организации с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства или пребывания школьными автобусами.