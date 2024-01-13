В следкоме опровергают информацию о развращении школьницы в Приморье

В социальных сетях распространилась информаци о том, что школьница из Приморья якобы подверглась развращению со стороны 50-летнего мужчины. В правоохранительных органах корр. ИА PrimaMedia информацию опровергают.
Так, из сообщений в местных ТГ-каналах (18+) стало известно, что инцидент произошел в Артеме. Родители 15-летней девочки обнаружили в ее телефоне интимную переписку с 50-летним мужчиной. Кроме того, по информации из Интернета, приморец за их добровольную связь передал несовершеннолетней 50 тысяч рублей, которые та потратила на косметолога.
В пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю эту информацию не подтвердили.
«Информация не соответствует действительности, уголовного дела по по статье “Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста” не заводилось», — сообщил собеседник агентства.