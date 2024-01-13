В следкоме опровергают информацию о развращении школьницы в Приморье

Так, из сообщений в местных ТГ-каналах (18+) стало известно, что инцидент произошел в Артеме. Родители 15-летней девочки обнаружили в ее телефоне интимную переписку с 50-летним мужчиной. Кроме того, по информации из Интернета, приморец за их добровольную связь передал несовершеннолетней 50 тысяч рублей, которые та потратила на косметолога.