Опасен для беременных и пожилых. В Прикамье пришёл грипп В

Роспотребнадзор сообщил, что в Пермском крае в январе зафиксированы случаи заболевания гриппом В. Пока они единичные. Что это за вирус? Насколько он опасен? Об этом perm.aif.ru рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера, профессор Ирина Фельдблюм.
Два типа гриппа.
В Пермском крае во время эпидсезона обычно регистрируют грипп А и В. Первый представлен в основном двумя разновидностями: H3N2 (его ещё называют гонконгским) и H1N1 (пандемичный). В группе В тоже два превалирующих вируса. Это «Виктория» и «Ямагата».
«Если в случае с гриппом А нам всегда удавалось определить, какой именно штамм придёт, чтобы подготовить вакцину, то грипп В очень плохо поддавался прогнозированию. Например, мы ждали “Викторию”, а распространялся “Ямагата”. Или наоборот. Это привело к тому, что был взят курс на изготовление квадривалентных вакцин, в которые входили сразу два вируса А и два вируса В. После этого “Ямагата” исчез, осталась только “Виктория”», — рассказала Ирина Фельдблюм.
О гриппе В.
По словам эпидемиологов, грипп В — обычный вирус. Клиническая картина типичная. Сначала у человека повышается температура, ощущаются ломота в теле, лёгкое першение в горле, слабость. Примерно на третий — четвёртый день болезни появляются катаральные явления: насморк, кашель, боль в горле и так далее (при ОРВИ они наблюдаются сразу).
«При этом пытаться разобраться по симптомам, какой у вас грипп (А или В) бесполезно. Это можно сделать только с помощью лабораторных исследований, которые обычно носят научный характер и проводятся для мониторирования и прогнозирования», — говорит Ирина Фельдблюм.
Для кого опасен вирус?
Грипп, каким бы он ни был, — тяжёлое заболевание.
«Его патогенный потенциал всегда был и остаётся более выраженным и опасным, чем у коронавируса. Грипп агрессивнее. Он очень опасен для лиц, которые находятся в группе риска. Это люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и беременные женщины», — говорит эпидемиолог.
По словам Ирины Фельдблюм, грипп очень долго конкурировал с ковидом. Коронавирус в последнее время ослаб. Вирус же гриппа отвоёвывает обратно свои позиции. Если ранее его доля в общей структуре заболеваемости была на уровне 4−7%, то сейчас это уже 15%.
Ожидается вторая волна гриппа.
В этом году в Пермском крае наблюдается обычный — классический — сценарий развития эпидпроцесса, сообщили специалисты. Грипп появился в ноябре (тогда Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заболевания H3N2). В декабре он продолжал распространяться.
«Сейчас преимущественно циркулирует H3N2. Но его постепенно начинает замещать пандемичный грипп», — рассказала Ирина Фельдблюм.
Если события и дальше будут развиваться по классическому сценарию, то в марте жителей Прикамья ожидает вторая волна гриппа — менее выраженная.
Велик риск заболеть второй раз?
Насколько вероятно, что человек, перенёсший грипп, вновь заболеет им в том же эпидсезоне?
«Такая вероятность крайне мала. Понятно, что каждый вирус формирует сугубо специфический иммунитет. Но работает фактор перекрёстного иммунитета», — говорит эксперт.