Опасен для беременных и пожилых. В Прикамье пришёл грипп В

«Если в случае с гриппом А нам всегда удавалось определить, какой именно штамм придёт, чтобы подготовить вакцину, то грипп В очень плохо поддавался прогнозированию. Например, мы ждали “Викторию”, а распространялся “Ямагата”. Или наоборот. Это привело к тому, что был взят курс на изготовление квадривалентных вакцин, в которые входили сразу два вируса А и два вируса В. После этого “Ямагата” исчез, осталась только “Виктория”», — рассказала Ирина Фельдблюм.