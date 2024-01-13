Почему в Приморье на Крещение так мало освященных купелей?

Купание в проруби не является обязательным атрибутом празднования Крещения Господня. Это не церковное правило, это народная традиция.
«Посещение храма и участие в Литургии в народном сознании оказывается не обязательным, а главным становится что-то внешнее и второстепенное. Забывается смысл праздника. Например, на Пасху люди освящают куличи и яйца, на Рождество дарят подарки, на Крещение — купаются в проруби. Но совсем не такие обряды являются главными для этих замечательных праздников», — подчеркнул специалист пресс-службы Владивостокской епархии РПЦ Григорий Завадский.
По словам эксперта, очень важно в этот день или накануне, в Крещенский сочельник, прийти в храм и постараться понять те слова, которые там поют и читают. Для тех, кто никогда не участвовал в Литургии или был давно, необходимо приступить к Таинству, которое называют «вторым крещением». Это второе крещение, несомненно, важнее, чем купание в проруби, оно поможет изменить жизнь к лучшем.
Напомним, главная «Иордань» Приморья на Крещение будет освещена в бухте Новик, близ Свято-Серафимовского мужского монастыря.