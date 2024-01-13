Почему в Приморье на Крещение так мало освященных купелей?

По словам эксперта, очень важно в этот день или накануне, в Крещенский сочельник, прийти в храм и постараться понять те слова, которые там поют и читают. Для тех, кто никогда не участвовал в Литургии или был давно, необходимо приступить к Таинству, которое называют «вторым крещением». Это второе крещение, несомненно, важнее, чем купание в проруби, оно поможет изменить жизнь к лучшем.