ЧелябГЭТ рассказал, что означают цветные огни на трамваях

Каждый трамвайный маршрут в Челябинске получил индивидуальную комбинацию цветных софитов. Это помогает стоящим на остановках пассажирам издалека видеть, какой трамвай приближается, и узнавать вагоны, идущие в депо. Подробно о значении огней разных цветов на трамваях рассказали в ООО «Челябинский городской электрический транспорт».
— В Челябинском трамвае номера всех маршрутов дополняются софитами. Это цифровые огни с индивидуальной комбинацией цветов. Из сочетания двух огней можно сложить 25 различных комбинаций, — отметили в «ЧелябГЭТ».
Сейчас для софитных огней используют пять цветов: белый, синий, зеленый, желтый, красный. Из них складываются 14 индивидуальных комбинаций — столько на данный момент трамвайных маршрутов в Челябинске.
К примеру, сочетание белого и желтого обозначает маршрут № 2 ЧЭМК — Областная больница, а желтого и красного — маршрут № 16 — ул. Чичерина — Автовокзал.