ЧелябГЭТ рассказал, что означают цветные огни на трамваях

Каждый трамвайный маршрут в Челябинске получил индивидуальную комбинацию цветных софитов. Это помогает стоящим на остановках пассажирам издалека видеть, какой трамвай приближается, и узнавать вагоны, идущие в депо. Подробно о значении огней разных цветов на трамваях рассказали в ООО «Челябинский городской электрический транспорт».