В двух городах Хакасии и на юге Красноярского края ввели режим «черного неба». Об этом сообщают специалисты Среднесибирского УГМС.
Неблагоприятные метеорологические условия первой степени действуют в Абакане, Черногорске и Минусинске с 7 часов утра 13 января до 7 часов утра 15 января.
В такие дни специалисты советуют людям с хроническими болезнями иметь под рукой лекарства и пить их вовремя. Увлажнители воздуха и более частая влажная уборка в помещениях тоже то, что нужно во время режима «черного неба». Время прогулок лучше ограничить.