В двух городах Хакасии и на юге Красноярского края ввели режим «черного неба»

В такие дни специалисты советуют людям с хроническими болезнями иметь под рукой лекарства и пить их вовремя. Увлажнители воздуха и более частая влажная уборка в помещениях тоже то, что нужно во время режима «черного неба». Время прогулок лучше ограничить.