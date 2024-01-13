Социальный эксперимент «Пьяный пассажир» провели в Павлодаре

Полицейские рекомендуют, в случае, если пьяный пассажир начинает беспокоить остальных, и они чувствуют, что находятся в опасности, не вступать в конфликт. Такие люди непредсказуемы и неизвестно в какую агрессию это выльется. Рекомендуется сразу сообщить об этом в полицию..