Россия вошла в пятерку крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий

Организация публикует данные по динамике пенсий с годовым лагом, подготовленные на основании информации статистических ведомств стран-участниц. Их анализ показал, что в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года самым заметным рост реальных пенсий оказался в Турции — на 17,4%. По этому показателю ей немного уступила расположившаяся на втором месте Мексика (рост на 15,6%). А вот у других стран ОЭСР положительная динамика оказалась чуть менее заметной — рост в 2,8% у Бельгии и 2,5% у Испании. А в США реальные пенсии выросли на 2,2%.