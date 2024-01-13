Перепись населения в Молдове начнется весной 2024 года

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. В Молдове восьмого апреля стартует перепись населения и жилищного фонда. Согласно проекту, разработанному Национальным бюро статистики (НБС), она продлится несколько месяцев и закончится седьмого июля.
На данный момент проект о проведении переписи опубликован для общественного обсуждения.
Согласно документу, процесс сбора данных будет проходить непосредственно путем опроса людей, а также косвенно — из административных или частных источников данных.
Главной целью перепись в НБС назвали «предоставление информации, представляющей общественный интерес, о постоянном населении и жилье для разработки, мониторинга и оценки политик, для аргументации решений в области человеческого развития, для научных исследований и развития деловой среды».
Данные, полученные в ходе переписи, будут использованы для расчета постоянной численности населения Молдовы с территориальной разбивкой, а также для создания обзорной базы для статистических исследований.
Бюджет переписи составит 329,2 миллиона леев. Это будет третья перепись населения в истории современной Молдовы, предыдущая проходила в 2014 году.