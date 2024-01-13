В Уфе впервые были зарегистрированы 11-балльные пробки

Пятничный вечер 12 января автомобилисты Уфы будут вспоминать еще долго: весь город встал в огромных пробках. По информации 2ГИС, заторы оценивались в 11 баллов, что для столицы Башкирии является антирекордом. Ранее никогда город не стоял в таких больших пробках.
— Эвакуировал машину с Комсомольской до Бакалинской. Время было еще даже не шесть вечера, то есть рабочий день не закончился, а уже Уфа намертво стояла. Весь путь занял два часа, — жалуется уфимец Радмир М.
Напомним, в пятницу в Уфе прошли обильные осадки. Снег шел, не прекращаясь, дороги замело и коммунальные службы не успевали чистить дороги.