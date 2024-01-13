За поворотники лишат прав? 13−14 января в Самаре пройдут рейды ГИБДД

13 и 14 января 2024 года на дорогах Самары и Самарской области пройдут масштабные рейды ГИБДД. Основная цель мероприятий — профилактика безопасности дорожного движения.
В этот раз будут ловить не только тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии и выезжает на полосу встречного движения, но и тех, кто нарушает правила маневрирования.
Нарушение правил маневрирования на дороге прописано в статье 12.14 административных правонарушений ПДД. Речь идет о целом списке нарушений: водителей накажут, если они перед поворотом направо или налево не заняли соответствующую полосу, двигались задним ходом или разворачивались в местах, где такие маневры запрещены и не уступили дорогу транспортному средству, которое имеет преимущество.
За эти нарушения предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Что же касается водителей, которые сядут за руль в состоянии алкогольного опьянения, то здесь наказание значительно суровее: лишение прав на сок от 1.5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.