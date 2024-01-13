Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине

«Это ужасно!» —написал он.
Так Маск ответил на пост в соцсети X инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, где тот раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она не вернула блогера на родину, и обвинил Украину в его смерти, назвав режим президента Владимира Зеленского «бандитским и непокорным».
Накануне американский журналист Такер Карлсон со ссылкой на Гонсало Лиру-старшего заявил, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за «преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена». Госдеп позднее подтвердил смерть Лиры.
По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.