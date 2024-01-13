Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине

Так Маск ответил на пост в соцсети X инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, где тот раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она не вернула блогера на родину, и обвинил Украину в его смерти, назвав режим президента Владимира Зеленского «бандитским и непокорным».