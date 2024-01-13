Воронежцам рассказали, на кого распространяются пониженные тарифы на электричество

В министерство тарифного регулирования Воронежской области стали чаще поступать вопросы, касающиеся расчетов тарифов на электроэнергию в многоквартирных домах, где работают электрические плиты или установлены электрокотлы для отопления. Воронежцев волнует, не выйдут ли они за первый, некоммерческий диапазон и какие тарифы будут применяться к ним в дальнейшем. В пресс-службе министерства в пятницу, 12 января, дали ответы на эти вопросы, а также рассказали, кто может рассчитывать на понижающий коэффициент при оплате электроэнергии.
— Если в доме по техническим основаниям могут работать только электрические плиты, а также для отопления установлены электрокотлы, то к таким домохозяйствам применяются понижающие коэффициенты — от 0,7 до 1. Тариф на электроэнергию в таких домах будет ниже, чем в тех, что оборудованы газовыми плитами, — пояснили в министерстве.
Чтобы применить тариф с понижающим коэффициентом, воронежцам необходимо представить в адрес поставщика электроэнергии следующие документы:
- документ, подтверждающий право собственности на занимаемое жилое помещение (жилой дом);
- технический паспорт жилого помещения (дома), в котором имеются сведения о наличии в помещении стационарной электроплиты для приготовления пищи и электроотопительной установки;
- паспорт на электрический котел;
- паспорт на электрическую плиту.
Дифференцированные тарифы на электроэнергию в Воронежской области начали действовать с 1 января 2024 года. Нововведение позволит показать, кто и сколько потребляет электроэнергии в жилых домах. На федеральном уровне решение внедрить систему было принято после того, как участились случаи неоправданно избыточного использования коммунальных ресурсов.