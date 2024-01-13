Воронежцам рассказали, на кого распространяются пониженные тарифы на электричество

В министерство тарифного регулирования Воронежской области стали чаще поступать вопросы, касающиеся расчетов тарифов на электроэнергию в многоквартирных домах, где работают электрические плиты или установлены электрокотлы для отопления. Воронежцев волнует, не выйдут ли они за первый, некоммерческий диапазон и какие тарифы будут применяться к ним в дальнейшем. В пресс-службе министерства в пятницу, 12 января, дали ответы на эти вопросы, а также рассказали, кто может рассчитывать на понижающий коэффициент при оплате электроэнергии.