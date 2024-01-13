Он также написал в своем Telegram-канале, что коммунальщики продолжат работать круглосуточно, и предостерег жителей Краснодара от выездов в город на автомобилях, тем более на летней резине.
Михаил Волкодав.
Глава Краснодара из-за гололеда попросил горожан провести выходные дома
Коммунальные службы Краснодара работали всю минувшую ночь, обрабатывая дороги, тротуары и остановки общественного транспорта от гололеда, но ледяная корка из-за мороза сохраняется, сообщил глава кубанской столицы Евгений Наумов. Он попросил горожан провести выходные дома.
Он также написал в своем Telegram-канале, что коммунальщики продолжат работать круглосуточно, и предостерег жителей Краснодара от выездов в город на автомобилях, тем более на летней резине.