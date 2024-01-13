NASA и Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

«Это крупное достижение стало возможным только благодаря напряженной работе и изобретательности NASA и всей команды X-59. Всего за несколько лет мы прошли путь от амбициозной концепции до реальности», — сказала заместитель администратора NASA Пэм Мелрой, добавив, что X-59 «поможет изменить то, как мы путешествуем».
Презентация самолета прошла 12 января во время церемонии, организованной генеральным подрядчиком Lockheed Martin Skunk Works на заводе в Палмдейле в Калифорнии.
X-59 разрабатывается в рамках миссии Quesst, целью которой является предоставление данных, которые помогут регулирующим органам пересмотреть запрет на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей. В течение 50 лет США и другие страны, как отмечает NASA, запрещали такие полеты из-за шума в населенных пунктах внизу. Ожидается, что X-59 будет летать со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука, или 1488 км/ч. Его конструкция, форма и технологии позволят самолету достигать таких скоростей, производя при этом меньше шума, говорится в публикации. Конусообразный нос X-59 составляет почти треть его длины и разрушает ударные волны, а двигатель установлен сверху, пишет NASA.
Команда Quesst проведет несколько летных испытаний самолета на заводе Skunk Works, а затем передаст его в Центр летных исследований имени Армстронга в в Калифорнии, который станет его операционной базой. Затем X-59 пролетит над несколькими американскими городами, чтобы собрать данные об уровне шума. Полученную информацию агентство передаст Федеральному управлению гражданской авиации и международным регулирующим органам.