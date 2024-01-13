NASA и Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

X-59 разрабатывается в рамках миссии Quesst, целью которой является предоставление данных, которые помогут регулирующим органам пересмотреть запрет на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей. В течение 50 лет США и другие страны, как отмечает NASA, запрещали такие полеты из-за шума в населенных пунктах внизу. Ожидается, что X-59 будет летать со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука, или 1488 км/ч. Его конструкция, форма и технологии позволят самолету достигать таких скоростей, производя при этом меньше шума, говорится в публикации. Конусообразный нос X-59 составляет почти треть его длины и разрушает ударные волны, а двигатель установлен сверху, пишет NASA.