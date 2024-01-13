Житель Кемерова избил мать до смерти

Следком РФ по Кемеровской области сообщает, подозревает 47-летнего жителя Кировского района города Кемерово избиении до смерти матери. Квалифицируется деяние по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Версию следствия сейчас проверяют, и уже известно, что 11 января 2024 года пьяный кемеровчанин поссорился с матерью и несколько раз жестоко ударил её. 69-летняя женщина от полученных побоев скончалась на месте.
Подозреваемый был задержан, сейчас в отношении его идут следственные и процессуальные действия.