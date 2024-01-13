Расписание поездов изменится на МЦД-1 14, 21 и 28 января

За минувший год сеть МЦД выросла в два раза, а ее пассажиры совершили 360 миллионов поездок. В 2023 году состоялось открытие новых линий Московских центральных диаметров. Были введены в эксплуатацию МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».