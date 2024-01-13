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Расписание поездов изменится на МЦД-1 14, 21 и 28 января

На Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) 14, 21 и 28 января с 02:00 до 15:00 будет изменено расписание поездов.
поезд МЦД
Источник: РИА "Новости"

На Савеловском направлении интервалы движения увеличатся до полутора часов. У некоторых составов изменится перечень остановок. На Белорусском направлении интервалы движения поездов увеличатся до одного часа, а некоторые остановки отменят.

Помимо этого, аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево также станут ходить реже.

14 и 28 января до 15:00 на участке от Савеловского вокзала до Бескудникова закроют путь по направлению к Москве, а 21 января — из столицы.

Корректировки связаны со строительством станции Петровско-Разумовская МЦД-1, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях о планах по развитию Московских центральных диаметров.

За минувший год сеть МЦД выросла в два раза, а ее пассажиры совершили 360 миллионов поездок. В 2023 году состоялось открытие новых линий Московских центральных диаметров. Были введены в эксплуатацию МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».