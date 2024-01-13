Метель и резкие перепады температуры ждут омичей на Старый Новый год

Сегодня, 13 января, канун Старого Нового года. Как выяснилось, этот праздник планирует отмечать каждый третий омич. Погода на следующий день, 14 января, будет сказочной: комфортные −3…-8 градусов и снегопад.
Все испортится к вечеру воскресенья. Начнет дуть сильный ветер, снегопад усилится, превратившись в метель. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают о снежных накатах и заносах на дорогах.
В ночь на 15 января существенно похолодает — местами до −32 градусов. Днем будет не намного теплее, до −20 градусов. Такая же морозная погода сохранится и в первый рабочий день новой недели.