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Метель и резкие перепады температуры ждут омичей на Старый Новый год

Жителей региона просят быть особенно внимательными на дорогах.
Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 82% 741 мм рт. ст. +11°
Источник: Om1.ru

Сегодня, 13 января, канун Старого Нового года. Как выяснилось, этот праздник планирует отмечать каждый третий омич. Погода на следующий день, 14 января, будет сказочной: комфортные −3…-8 градусов и снегопад.

Все испортится к вечеру воскресенья. Начнет дуть сильный ветер, снегопад усилится, превратившись в метель. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают о снежных накатах и заносах на дорогах.

В ночь на 15 января существенно похолодает — местами до −32 градусов. Днем будет не намного теплее, до −20 градусов. Такая же морозная погода сохранится и в первый рабочий день новой недели.