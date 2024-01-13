Посетители кафе заболели гепатитом А в свердловском городе

По данным областного Роспотребнадзора, все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных «Гиро» на ул. Ленинского комсомола, 21 и ул. Рюмина, 1/1. В кафе обнаружили серьезные нарушения СанПиН: отсутствует водоснабжение, продукция не имеет соответствующих документов, сотрудники не проходят медобследование, готовят блюда в обычной одежде.
Примечательно, что индивидуальный предприниматель не подавал извещение о начале работы в органы Роспотребнадзора. Надзорные мероприятия в соответствии с действующим законодательством не могли быть проведены.
Специалисты проводят лабораторное обследование работников закусочной, организованы лабораторные исследования проб воды, пищи, сырья. За заболевшими и контактными лицами установили меднаблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах. Материалы дела будут переданы в суд о приостановлении работы объектов общепита.