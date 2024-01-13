В Ростовской области дорога за 92 млн рублей стала разрушаться через месяц

Жителей Дона особенно возмутило то, что в ремонт трассы вложено 92 млн. рублей, а качество дорожного полотна не выдержало и трёх недель. Работы выполняла компания «Т-Транс» — крупнейшая ростовская строительная организация. В декабре в регионе были неблагоприятные для таких работ погодные условия — ледяной дождь, снег и частый переход температуры через 0 градусов. Последнее особенно разрушительно для дорожного полотна. В результате асфальтное покрытие и обочина на данном участке дороги пришли в негодность.