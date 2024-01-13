В Ростовской области дорога за 92 млн рублей стала разрушаться через месяц

В Ростовской области начала разрушаться дорога на участке от города Таганрог до села Покровское. Дефекты на трассе Р-280 (Ростов-Мелитополь) появились после ремонта, который был завершен меньше месяца назад — в декабре прошлого года. На плохое качество выполненных работ дончане пожаловались в региональное министерство транспорта, которое обязало подрядчика устранить все недоделки, пишут «Акценты».
Жителей Дона особенно возмутило то, что в ремонт трассы вложено 92 млн. рублей, а качество дорожного полотна не выдержало и трёх недель. Работы выполняла компания «Т-Транс» — крупнейшая ростовская строительная организация. В декабре в регионе были неблагоприятные для таких работ погодные условия — ледяной дождь, снег и частый переход температуры через 0 градусов. Последнее особенно разрушительно для дорожного полотна. В результате асфальтное покрытие и обочина на данном участке дороги пришли в негодность.
Минтранс обязал подрядчика устранить дефекты за свой счет. При этом уточняется, что работы необходимо будет провести только после того, как для этого наступят благоприятные погодные условия. Примерно в конце апреля-начале мая.