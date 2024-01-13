В Москве голосовой помощник принимает около половины всех звонков 10 горячих линий

Высокие технологии контролируют также и ситуацию на дорогах. Только на МКАД работают 770 камер видеоаналитики и автоматически фиксируют 13 типов опасных ситуаций. Среди них — аварии, движение по встречной полосе, люди или животные на проезжей части, задымление, выпавший груз. Аналогичная система есть на московских скоростных диаметрах, добавил мэр.