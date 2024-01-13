Мигранты останутся, но не везде. Власти Кубани объяснили, почему ввели запрет на работу гастарбайтеров

После введения ограничительных мер в крае освободится около 15 тысяч рабочих мест. Их могут занять российские граждане. Так, на Кубани в центрах занятости населения состоят 12,3 тысячи человек, нуждающихся в заработке. Ставку также делают на выпускников техникумов и вузов. Власти не будут против, если на работу в Краснодарский край приедут люди из других регионов России.