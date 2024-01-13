Мигранты останутся, но не везде. Власти Кубани объяснили, почему ввели запрет на работу гастарбайтеров

Мигрантов на Кубани станет меньше. Своим постановлением глава региона Вениамин Кондратьев ограничил работу гастарбайтеров с патентами. С января по декабрь 2024 года они не смогут осуществлять свою деятельность в ряде отраслей.
Прежде всего, иностранных работников не будут брать на работу на предприятия сельского хозяйства и обрабатывающие производства. Они не смогут добывать полезные ископаемые, торговать и производить машины и оборудование, преподавать, оказывать медицинские услуги. Всего под ограничение попали 58 видов экономической деятельности.
«Запрет введен в целях поддержания баланса рынка труда, создание конкурентных условий российским работникам на рынке труда Краснодарского края, стимулирования работодателей к приему и трудоустройству в приоритетном порядке российских граждан, а также на снижение численности иностранных работников в регионе», — рассказал «КП»-Кубань" руководитель Управления по миграционным вопросам администрации Краснодарского края Александр Болдин.
После введения ограничительных мер в крае освободится около 15 тысяч рабочих мест. Их могут занять российские граждане. Так, на Кубани в центрах занятости населения состоят 12,3 тысячи человек, нуждающихся в заработке. Ставку также делают на выпускников техникумов и вузов. Власти не будут против, если на работу в Краснодарский край приедут люди из других регионов России.
Тем временем на стройках Кубани мигранты продолжат работать. На этот вид деятельности запрет не вводился.
КТО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ.
Вопросы миграции держит на контроле полиция на местах. Если мигрант работает незаконно на территории России, ему грозит выдворение, а работодателю штраф до 1 млн рублей за каждого иностранца без патента.
«Контроль за соблюдением запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, осуществляется сотрудниками полиции из подразделений по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю».