Исламские юношеские игры пройдут в Казани в 2025 году

(Город Казань KZN.RU, 13 января). Исламские юношеские игры среди спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет состоятся в 2025 году в Казани. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов на заседании коллегии ведомства.