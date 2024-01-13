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Исламские юношеские игры пройдут в Казани в 2025 году

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 января). Исламские юношеские игры среди спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет состоятся в 2025 году в Казани. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов на заседании коллегии ведомства.

«Совместно с Олимпийским советом Республики Татарстан ведется работа по реализации нового международного мультиспортивного проекта “Исламские юношеские игры”, участниками которого должны стать юные спортсмены 14−16 лет из стран исламского мира», — отметил глава Минспорта РТ.

По его словам, проект прошел одобрение участниками международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum», также идею поддержали в секретариате Организации исламского сотрудничества (ОИС).