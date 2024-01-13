В мэрии Новосибирска заявили, что дали тепло во все дома после аварии

Порыв, из-за которого затопило половину Ленинского района, произошёл ещё 11 января. Кипяток хлынул из трубы, которая эксплуатируется с 1974 года. В результате десятки домов остались без отопления и горячей воды.
Спустя сутки тепло начали давать в дома. Однако часть жителей Ленинского района продолжали жаловаться на холод в квартирах.
Вчера вечером ещё батареи были холодными на Котовского и в Горском микрорайоне. Сегодня в СГК заявили, что все последствия устранены.
«По данным СГК, системы отопления всех домов от управляющей компании МКС перезапущены. Если проблемы сохраняются, причины можно уточнить в самой управляющей компании», — сообщили после обеда 13 января в Телеграмм-канале мэрии Новосибирска.