Открыли новый пищеблок «золотой» школы в Екатеринбурге

Его создавали за счет муниципального бюджета.
Как сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, школьная столовая стала вмешать 300 человек. Она полностью укомплектована оборудованием для обеспечения всего технологического процесса.
«Сегодня мы закончили строительство долгожданного пищеблока. Это, безусловно, важное событие для школы, в которой учится более тысячи детей, — сообщил глава города Алексей Орлов. — Учреждение получило прекрасные условия для обеспечения полноценного питания школьников».
Кроме этого на территории школы открыли каток, которым могут посещать не только школьники, но и жители Вторчермета.
«МК-Урал» в октябре 2023 года писал, что в Екатеринбурге завершилось благоустройство школы № 106. Учебное заведение модернизирует его выпускник, основатель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.
Ролик о проделанных ремонтных работах опубликован в телеграм-канале SIMA LAND Live. На кадрах видно заметное преобразование учебных классов, рекреаций, благоустройство внутренних и наружных территорий.