Открыли новый пищеблок «золотой» школы в Екатеринбурге

«Сегодня мы закончили строительство долгожданного пищеблока. Это, безусловно, важное событие для школы, в которой учится более тысячи детей, — сообщил глава города Алексей Орлов. — Учреждение получило прекрасные условия для обеспечения полноценного питания школьников».