Личи — 65 рублей за кило, маракуйя — 55. Приценились к экзотике на Комаровке

Маракуйя — 55 рублей/кило. Цены на ананас разбросаны от 4,5 до 15 рублей за килограмм, если привезен из Коста-Рики. И 25 рублей за штуку — если из Таиланда. Такая же история и с киви: иранский — по 3,5 за кило, итальянский — от 8 до 9, а тайский, традиционно за штуку, — по 10 рублей. Пора привыкнуть: если на ценнике значится «Тай», значит, стоимость стремится в стратосферу. Как и у чеснока из Китая: за кило по 20 рублей просят. Но к овощам мы еще вернемся. А пока на повестке все еще фрукты и ягоды. Например, есть отечественная клубника с экзотическим имечком «эльсанта» по 55 рублей/кило. Есть греческая по 29,9 за полкило.