Личи — 65 рублей за кило, маракуйя — 55. Приценились к экзотике на Комаровке

Экзотику нашли, а вот сил выложить за нее такую сумму — нет. Нектарины из Чили выглядят, конечно, очень заманчиво. Но 100 рублей за килограмм…
Рядом пытается соперничать питахайя по 85 рублей/кило. Но оба фрукта проигрывают мангостину с его запредельной ценой — 120 рублей за кило. Черешни, которая в декабре стоила 220 рублей за килограмм, не видно. Продавцы смеются: под заказ привезем, не волнуйтесь.
Рядом с такими «тяжеловесами» скромно притаились личи по 65 рублей за кило и хурма за 30 рублей (такая же «каки» из Испании может стоить и 8,5 — несколько метров пройти). Но в данном случае размер имеет значение: более дорогая крупнее раза в 2,5 и каждая ягода без намека на потертость/складочку и хоть какое-либо несовершенство.
Похожая история с помело. Израильский стоит 9 рублей за килограмм, но там половина веса придется на кожуру, которую вы все равно выбросите. Тайский выделяется ценником в 15 рублей за штуку и тонюсенькой коркой. Есть подозрения, что в пересчете на съедобные части даже экономнее выйдет.
Маракуйя — 55 рублей/кило. Цены на ананас разбросаны от 4,5 до 15 рублей за килограмм, если привезен из Коста-Рики. И 25 рублей за штуку — если из Таиланда. Такая же история и с киви: иранский — по 3,5 за кило, итальянский — от 8 до 9, а тайский, традиционно за штуку, — по 10 рублей. Пора привыкнуть: если на ценнике значится «Тай», значит, стоимость стремится в стратосферу. Как и у чеснока из Китая: за кило по 20 рублей просят. Но к овощам мы еще вернемся. А пока на повестке все еще фрукты и ягоды. Например, есть отечественная клубника с экзотическим имечком «эльсанта» по 55 рублей/кило. Есть греческая по 29,9 за полкило.
Не знаем, как вы, а мы уже заскучали (не прошли и половины крытого рынка) по тем самым мандаринкам по 8−9 рублей за килограмм и апельсинам от 5 до 10 рублей/кило в среднем. Еще больше убеждаемся в этом при виде яблок по 20 рублей/кило. Не соблазняет даже название «амброзия». Мы здесь не боги Олимпа, а простые смертные. Поэтому взвесьте нам вон тех аппетитных и явно хрустящих гродненских яблочек по 2,9 рубля за кило. И еще кило за 3,8 — гулять, так на все деньги.
А, нет, нужно еще на овощи оставить. Помидорки, например. Разброс у них, как обычно, занятный — от 5 до 45 рублей за килограмм. Справедливости ради, за 5 рублей найти сложно. В среднем чек будет от 12 до 15 рублей. Продавцы рекомендуют азербайджанские. А вот от испанских «черри» тонко намекают воздержаться: уж больно травянистые они не в сезон.
Огурец по 20 рублей за килограмм? А, он же импортный, из России. Пойдем искать местные — их по 8−9 рублей отдают. И перца сладкого к ним, испанского, за те же 8−9 рублей. Потому что иранский уже по 15 рублей/кило.
Редисочки бы молодой к этому всему великолепию… Она есть, но не в том виде, к которому мы привыкли. Хоть и по 5 рублей пучок, который если назовешь микрозеленью, не соврешь. Равно как и горох по такой же цене.
Забавный нюанс с укропом и петрушкой (оба по 1,5 рубля за пучок) — на ценнике соседствуют «Узбек» и «РБ». Или это продавец национальность подписал?