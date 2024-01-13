Челябинцам показали, как чистят дороги в городе после снегопадов

Однако не все управляющие компании Челябинской области после обильных снегопадов приступили к уборке снега во дворах. Некоторые из них настолько недобросовестно относятся к своим обязанностям, что сугробы на междворовых проездах, парковках и около контейнерных площадках остаются до сих пор.