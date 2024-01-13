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Челябинцам показали, как чистят дороги в городе после снегопадов

В региональном центре продолжают приводить в порядок улицы и дворы города, чтобы обеспечить комфорт гостям и жителям. Как проходит уборка в субботу, 13 января, рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
Источник: Pchela.News

Днём, 13 января, на уборку дорог в городе вышли 277 единиц техники и 519 рабочих.

— Подрядчики продолжат ликвидировать накат, колейность, заужение проезжей части, вывозить снег, расчищать тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, — добавили в администрации.

А минувшей ночью в Челябинске порядок наводили 276 единиц техники и 202 рабочих. В результате на полигон вывезли 22 тысячи кубометров снега.

Однако не все управляющие компании Челябинской области после обильных снегопадов приступили к уборке снега во дворах. Некоторые из них настолько недобросовестно относятся к своим обязанностям, что сугробы на междворовых проездах, парковках и около контейнерных площадках остаются до сих пор.

ЖКХ