«Тревожные кнопки» в автобусах предлагает установить МВД

Смертельное ДТП с неуправляемым автобусом произошло на проспекте Райымбека в Алматы вечером 22 декабря 2023 года. По информации Департамента полиции Алматы, пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя. За рулем автобуса была женщина, которая от удара потеряла сознание и управление над транспортом.