Что можно и нельзя делать на старый Новый год, который придет с 13 на 14 января

Праздник обязательно проводили с семьей или же с близкими людьми и накрывали стол. Интересно, что главным блюдом были пироги с мясом, вареники с разными начинками, которые рассказывали, что ждет в 2024 году, и богатая кутья с салом или орехами и медом. Также старались надеть свои лучшие наряды. А еще было принято колядовать. Так, наряжались козой, брали колядную звезду и с песнями и танцами ходили в гости. Считается, что на старый Новый год следует загадать желание, которое было загадано на Новый год с 31 декабря на 1 января.