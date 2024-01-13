Что можно и нельзя делать на старый Новый год, который придет с 13 на 14 января

В Беларуси в ночь с 13 на 14 января 2024 года отмечают старый Новый год. «Комсомолка» собрала, что можно и нельзя делать в этот день.
Старый Новый год 2024, традиции
Праздник обязательно проводили с семьей или же с близкими людьми и накрывали стол. Интересно, что главным блюдом были пироги с мясом, вареники с разными начинками, которые рассказывали, что ждет в 2024 году, и богатая кутья с салом или орехами и медом. Также старались надеть свои лучшие наряды. А еще было принято колядовать. Так, наряжались козой, брали колядную звезду и с песнями и танцами ходили в гости. Считается, что на старый Новый год следует загадать желание, которое было загадано на Новый год с 31 декабря на 1 января.
Старый Новый год 2024, что нельзя делать
Запрещено проводить генеральную уборку, а также заниматься бытовыми делами. Кроме того, не следует подметать пол, так как можно вымести удачу и счастье из дома. Не рекомендуется давать деньги в долг и давать взаймы. Женщинам не стоит долго смотреться в зеркало. Считается, что можно отдать ему свою красоту. Нельзя произносить тосты с частицей не.
Старый Новый год 2024, что можно делать
Следует купить родным и близким подарки. Праздник рекомендуется провести весело. Кроме того, можно продублировать желание, которое было загадано в новогоднюю ночь. Также было принято выпекать пироги, готовить вареники с разными начинками и богатую кутью. А еще девушкам следует три раза поменять наряды, чтобы год оказался счастливым.
Старый Новый год 2024, народные приметы
В старый Новый год по ветру узнавали, каким окажется лето. Восточный ветер указывал, что лето будет сухим и жарким. Восточный ветер говорил про дождливые летние месяцы. Про холодное лето с градом предупреждал северный ветер. Сильный снег 14 января предвещал, что лето выдастся теплым.